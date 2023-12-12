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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وفاة زوج إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزوجها المهندس مدحت شليق
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رحل عن عالمنا ، مساء اليوم الثلاثاء ، المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم منذ قليل عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحيل زوجها المهندس مدحت شليق والذي كان يعمل لفترة طويلة لدى منظمة اليونسكو بفرنسا عقب تعرضة لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى  . 

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الراحل قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ألزمته المكوث في العناية المركزة إلى أن توفي مساء اليوم الثلاثاء.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة المهندس مدحت شليق منظمة اليونسكو