وفاة زوج إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة

رحل عن عالمنا ، مساء اليوم الثلاثاء ، المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم منذ قليل عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحيل زوجها المهندس مدحت شليق والذي كان يعمل لفترة طويلة لدى منظمة اليونسكو بفرنسا عقب تعرضة لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى .

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الراحل قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ألزمته المكوث في العناية المركزة إلى أن توفي مساء اليوم الثلاثاء.