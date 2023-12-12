محافظ قنا يواصل جولاته على اللجان الانتخابية بنجع حمادى وأبوتشت

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الانتخابية، وتفقد عدد من لجان مركزى نجع حمادى وأبوتشت.

كما حرص محافظ قنا خلال جولته على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، موجها الشكر للأجهزة المعنية على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى لخروج المشهد الانتخابي بالشكل المشرف.

وأشاد الداودى بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، والذى يسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعي ومنظم دون أي معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة، مثمنا دور الشباب والمرأة الواضح في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وقال أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

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