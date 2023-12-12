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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

بيراميدز
بيراميدز
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام صن داونز، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء الثلاثاء ١٩ ديسمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار رابع جولات دور المجموعات.

يدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، 
ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول،  وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

يراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.

بيراميدز وصن داونز دوري أبطال أفريقيا حكام مباراة بيراميدز وصن داونز