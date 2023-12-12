مدرب الزمالك يجهز ثلاثي الفريق ببرنامج تدريبي قبل المشاركة بالمباريات

أدى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

خاض الثلاثي الحصة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم اليوم، وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة المقبلة.

أدى لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها خلال مران اليوم.

وحرص معتمد جمال على إلقاء محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية الملعب تم خلالها منح بعض التعليمات الفنية بجانب تكليف البعض بأدوار خططية خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.