الانتخابات الرئاسية 2024.. عروسان يدليان بصوتيهما بلجنة انتخابية في البحيرة

شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية بمدرسة طلعت حرب الإبتدائية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، دخول عروسان اللجنة الانتخابية بملابس الزفاف، محيطين بالأهل والأحباب للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

حرص أحمد زعير، علي إصطحاب عروسه إلي مقر لجنته الإنتخابية بمدرسة طلعت حرب الإبتدائية بـ " كفر الدوار"، للإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024، وسط فرحة وبهجة عارمة من الجميع.

فيما حرص الأهالى على التقاط الصور لـ«العرسان» أثناء دخولهم إلى اللجنة، وأطلقت إحدى السيدات الزغاريد قبل وصولهم إلى مقر اللجنة.

تجدر الإشارة إلي أنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز إنتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين لاستقبال أكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم.

في سياق متصل، شهدت لجان الاقتراع بجميع المقرات الإنتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة انتظام سير العملية الإنتخابية وانتظام العمل بها بعد توقفها بشكل مؤقت، لمدة ساعة لراحة القضاة المشرفين على اللجان وأمنائها، لمدة ساعة واحدة.

كما شهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بوعي المواطنين والإقبال المتزايد الذي شهده سباق الإنتخابات منذ اللحظات الأولى، الأمر الذي يبرهن على مدى الوعي والانتماء والسعي لبناء الدولة ومؤسساتها، مؤكدة علي أهمية المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات باعتبارها واجب وطني ملح لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار وما تم إنجازه في العديد من المجالات.