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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لليوم الثالث على التوالي.. توافد عمال مياه الفيوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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توافد عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالفيوم، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصناديق الاقتراع  بمختلف أنحاء المحافظة وممارسة حقوقهم الدستورية في العرس الانتخابي على مدار ثلاثة أيام متتالية إيماناً منهم بواجبهم الوطني نحو مصرنا الحبيبة، وأكد النجار أن العمال هم سواعد مصر الأوفياء وصناع ماضيها وحاضرها ومستقبلها ونماذج يحتذى بها في الثقافة والوعي الوطني. 

وقال أن جميع العاملين بالشركة شاركوا في الماراثون الرئاسي على مدار ثلاثة أيام متتالية من منطلق وعيهم الوطني دون أي توجه سياسي أو حزبي مسطرين ملحمة من نور لجميع شعب مصر. 

توافد عمال مياه الفيوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 الفيوم محافظة الفيوم