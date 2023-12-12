الأونصة تسجل 1980 دولارا.. بيانات التضخم الأمريكية تدفع الذهب للهبوط

انخفض سعر الأونصة العالمية اليوم الثلاثاء، وسجل أدنى مستوى عند 1980 دولار للأونصة بعد ان انخفضت أمس لأدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 1975 دولار للأونصة، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الي شهدت تضارب في أرقامها.

وأرتفع مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم الرئيسي) عن شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.0%، والقراءة السنوية أظهرت تراجع إلى المستوى 3.1% من القراءة السابقة 3.2%.

تسببت القراءات المتضاربة لمؤشر التضخم في انخفاض سعر أونصة الذهب اليوم ولكن بشكل محدود، خاصة ان القراءة الغير واضحة أجبرت الأسواق أنها تأجل التأثير على سعر الذهب لما بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.

يقع الذهب العالمي تحت تأثير سلبي من يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن قوة بيانات الوظائف تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، مما يدفع البنك الفيدرالي إلى تأجيل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.

يعد خفض الفائدة هو أكبر دعم لأسعار الذهب العالمي، وبالتالي عندما يتأخر البنك الفيدرالي في اتخاذ هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على سعر الذهب العالمي، وبيانات التضخم اليوم ساعدت على زيادة هذه التوقعات وبالتالي انخفض سعر أونصة الذهب اليوم.

التأثير الأكبر على سعر الذهب العالمي سيكون بعد اجتماع الفيدرالي الذي سيحدد مستقبل السياسة النقدية وسعر الفائدة خلال الفترة الجاية، خاصة مع صدور توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

أما فيما يخص سعر الذهب المحلي فلن يتأثر ببيانات التضخم الأمريكية، لأن سعر الأونصة تحرك بشكل محدود، بالإضافة إلى حالة التذبذب والتحرك العرضي المسيطرة على سعر الذهب المحلي منذ الأسبوع الماضي، والتي دفعت السعر إلى تجاهل انخفاض سعر الأونصة العالمية مؤخرًا وعدم التفاعل معه.

يشهد سوق الذهب المحلي حاليًا ترقب لأي تغير قادم في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر الصرف بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، عقب العديد من التصريحات من مسئولين في الحكومة المصرية ومسئولين في صندوق النقد الدولي، بشأن تحريك برنامج تمويل صندوق النقد لمصر خلال الفترة القادمة.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم اعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام واستقرت معظم فترات التداول تحت هذا المستوى.