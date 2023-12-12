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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مسنة تنهي حياتها حرقا بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أنهت مسنة في العقد السادس من العمر حياتها حرقا بإشعال النيران في جسدها مستخدمة بنزين، وعلى الفور انتقلت قوات الامن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده ورود بلاغ من اهالي ضواحي مركز سنورس عند قاعة لامور، حيث قامت سيدة مجهولة الهوية بشراء بنزين وثكبته على نفسها وأضرمت النار في جسدها ناهيةً بذلك حياتها في ظروف غامضة.

فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارة مرفق الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي، كما امرت بسرعة التحري حول الواقعة وكشف هوية المسنة واسباب الحادث وملابساته.

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