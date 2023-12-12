أحمد بنداري: بروتوكول ثلاثي للتسهيل على ذوي الإعاقة المشاركة في الانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لنقل البيانات المتعلقة بذوي الهمم، ولكن لم يكن المجلس القومي لذوي الإعاقة موجودا في البروتوكول.

وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "تواصلنا مع المجلس القومي للإعلاقة ووقعنا بروتوكول ثلاثي معه ووزارة التضامن الاجتماعي وبدأنا العمل على ملف ذوي الإعاقة، وبخاصة أنهم يحتاجون مساعدتنا".

وتابع : "جمعنا البيانات الخاصة بذوي الإعاقة لمعرفة ذوي الإعاقة البصرية والسمعية ووجدنا أنّ هناك 1.3 مليون شخص منتشرين على مستوى الجمهورية من الإعاقات كافة".

وأكد بنداري، أن ذوي الإعاقات السمعية والبصرية موجودون بكثافات في بعض المحافظات، ولكن تم توقيع البروتوكول لتحديد كيف سيدلي ذوو الإعاقات السمعية في الانتخابات، كما تم عمل كارت برايل وجرى توزيعه على كل اللجان في مصر لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية.