قيادي بحركة فتح: لا عودة لأسرى إسرائيل إلا عبر التفاوض ووقف العدوان بشكل كامل

أكد القيادي في حركة فتح الفلسطينية منير الجاغوب، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تستطيع استعادة الأسري الإسرائيليين إلا بالتفاوض، ووقف العدوان بشكل كامل على غزة.

وقال الجاغوب ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ ـ إن "التصريحات الإسرائيلية الأخير بشأن جديتها في إبرام صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى مجرد رسالة اطمئنان لأهالي المحتجزين في غزة"، واصفا موقف الاحتلال من ملف الأسرى بـ"الصعب للغاية" عقب فشلها على الرغم من عدوانها المتزايد على غزة في استعادة المحتجزين بالقطاع.

وشدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار قبل الدخول في أي تفاصيل أو مفاوضات لإبرام صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، مشددا على أن الاحتلال يريد استعادة الجنود والأسرى دون دفع أي ثمن مقابل ذلك.

وأضاف الجاغوب، أن "إسرائيل مهما حاولت أن تستخدم من قوة لن تفيد في استعادة أسير واحد، وأن كل ما تفعله من دمار في غزة يؤكد فشلها في الوصول إلى مكان احتجاز الرهائن حتى هذه اللحظة"، مستنكرا في الوقت نفسه الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى الممارسات الإسرائيلية المدمرة في جنوب لبنان عام 2006 لاستعاد جنديين والتي لم تسفر عن أي نتائج، ولم يحدث شيء إلا بالتفاوض مع بيروت لتبادل الأسرى.