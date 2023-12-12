رغم مرضها.. سيدة تستعين بسيارة إسعاف للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالفيوم

حرصت "كريمة"، بمحافظة الفيوم، على الإدلاء بصوتها في الإنتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنتها الفرعية رقم 7 بمدرسة محطة البحوث الزراعية التجريبية للغات،أمام المستشار إسلام سعد أمبابى، في اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية، رغم مرضها وعدم قدرتها على الحركة.

حيث قامت "كريمة" بالاتصال بغرفة عمليات مرفق الأسعاف والذى تم نقلها من منزلها بالفيوم إلى مقر اللجنة وأعادتها مرة أخرى بعد أن ساعدها في عملية التصويت المستشار اسلام امبابى المشرف على اللجنة، ووقعت على دفتر الحضور والتصويت داخل اللجنة، ثم قام ضباط الشرطة المسئولين عن تأمين اللجنة بنقلها على كرسى متحرك الى سيارة الأسعاف.

وقالت: بالرغم من تعبى الشديد إلا اننى أصريت على النزول للإدلاء بصوتى في الانتخابات الرئاسية، للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، مؤكده أنه واجب وطني على كل مصري.

وأشارت صوتى للسيسى، من أجل الامن والأمان، ولما بذله من تنمية في الدولة المصرية، وخاصتنا مشروعات حياة كريمة، وتطوير العشوئيات، وبناء المدن الجديدة " الاسكان الاجتماعى" للمواطنين البسطاء.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

وأشار الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات، وكذا تفعيل دور غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، والإبلاغ عن وجود أي مشكلة داخل الدوائر الانتخابية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني من مسئولي الأزمات بالوحدات المحلية لتلافي وجود أي مشكلة، مضيفًا أن غرفة الأزمات منعقدة على مدار الساعة بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.