برلماني: الإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية من المصريين

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية من المصريين أنهم يقفون خلف وطنهم في كل وقت يحتاج إليهم فيه، موضحًا أن هذه الانتخابات شهدت إقبال من كل الفئات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية بقناة صدى البلد، إن الإعلام الوطني لعب دورا كبيرا في العملية الانتخابية حيث ترك المساحة لجميع المرشحين للتعبير عن برنامجهم الانتخابية قبل بدء الصمت الانتخابي.

وتابع: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت مجموعة من التسهيلات في الانتخابات الرئاسية للتيسير للمواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم بصورة سريعة وسهلة، بالإضافة إلى ترك المساحة للإعلام المحلي والدولي لتغطية الانتخابات الرئاسية كان مشهد في منتهي الحيادية.

وأوضح مقلد، أن فئة الشباب تقدم دورا وطنيا في كافة المحافل الوطنية، خاصة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن تطوع الشباب وتواجدهم في كافة اللجان على مستوى 27 محافظة، يعد مشهدا للجمهورية الجديدة.