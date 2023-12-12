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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ دونالد تاسك على انتخابه رئيسًا للحكومة البولندية

رئيسة المفوضية الأوروبية،
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
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هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد تاسك، على انتخابه رئيسا للحكومة، معربة عن تطلعها إلى العمل معه.

وكتبت أورسولا في منشور على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، حسبما ذكر راديو بولندا، اليوم الثلاثاء، تهانينا لدونالد تاسك، على توليه منصب رئيس وزراء بولندا. إن خبرتكم والتزامكم القوي بقيمنا الأوروبية سيكونان ثمينين في جعل أوروبا أقوى، لصالح الشعب البولندي.

وكان رئيس الوزراء البولندي المحافظ ماتيوش مورافيتسكي، قد خسر اقتراعا بحجب الثقة، صوت عليه مشرعو البرلمان أمس، وبذلك يكون التصويت قد أنهى بشكل فعلي 8 أعوام من حكم حزب «القانون والعدالة البولندي» اليميني.

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بولندا