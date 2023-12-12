ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحرية المصري: التحديات الإقليمية ألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية ودفعت للاصطفاف الوطني

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام، إنه بعد مرور الثلاثة أيام الخاصة بالتصويت على الانتخابات الرئاسية فى مصرنا الحبيبة، اتضح جليا للقاصي والدانى وخاصة العالم الخارجي وكل من يتابع ويراقب بدقة وتدقيق إن المعركة داخل مصر ليست مع الرئيس عبد الفتاح السيسى إنما مع الشعب المصرى بأكمله.
واضاف مهنى، أن المظهر الذى كان عليه الشعب المصرى خلال الأيام السابقة يقول أننا شوف يكون لدينا رئيس خلفه شعب وليس ناخبين، فهناك ١٠٠ مليون مواطن يقفون خلف قيادتهم السياسية لحماية مصر وأمنها القومي.

وتابع، أن التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، وخاصة الحرب على غزة وقتل الابرياء، ومخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، ألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية، وكانت دافع كبير وقوي للاصطفاف الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر بلد عظيمة بشعبها، ولديها جيش عظيم وأبناء يعشقون رمالها، وسنقف خلف قيادتنا الحكيمة دائما وابدا، ولن نسمح ابدا لاي شخص مهما كان أن يمس مصر ومقدراتها وسنظل نسطر تاريخا لغدا بعمل اليوم.

الانتخابات الرئاسية النائب احمد مهني حزب الحرية المصرى