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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الجيزة يواصل جولاته لمتابعة توافد المواطنين بلجان بولاق الدكرور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر جولاته الميدانية لتفقد مقار اللجان الانتخابية بحي بولاق الدكرور وذلك للوقوف علي توافد الناخبين للتصويت قبل غلق الصناديق، مع نهاية ثالث أيام الإنتخابات الرئاسية وقبل غلق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء اليوم.
شملت جولة المحافظ المقار الانتخابية في مدارس الشيخة جواهر الثانوية بنات والشهيد أحمد عبد العزيز الأبتدائية والرائد شهيد أحمد سعيد الاعدادية  بحي بولاق الدكرور . 
حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدما لهم الشكر لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطنين بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم، مشيدا بالوعي الكبير الذي لمسه من المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات . 
وأضاف المحافظ أن اللجان في كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة مازالت تشهد توافد للناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل نهاية الماراثون الانتخابي . 
ومن جانبهم حرص الشباب والأهالي على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الجيزة في هذه الأجواء الوطنية المميزة .

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يواصل جولاته في الفترة المسائية بمقار اللجان الانتخابية ببولاق الدكرور غلق صناديق الاقتراع توافد الناخبين للتصويت قبل غلق الصناديق