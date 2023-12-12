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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر.. شاهد أهداف صلاح خلال نوفمبر الماضي (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح
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واصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه مع نادي ليفربول، حيث حصد جائزة لاعب الشهر للشهر الثالث على التوالي، بعد تفوقه في استطلاع رأي الجماهير على الموقع الرسمي للنادي.

سجل صلاح ثلاث أهداف وصنع تمريرة حاسمة في مبارياته الست خلال شهر نوفمبر، ليرفع رصيده مع النادي إلى 200 هدف.

وجاء هدفا صلاح في الفوز 3-0 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جاءت تمريرة حاسمته في هدف التعادل الذي سجله ترينت ألكسندر أرنولد في التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي.

واختتم صلاح الشهر بهدف من ركلة جزاء في الفوز 4-0 على لاسك ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

كما حقق صلاح إنجازًا تاريخيًا بتسجيل الهدف رقم 200 له للنادي في جميع المسابقات عندما سجل في كريستال بالاس نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما يلي أهداف الفرعون المصري مع ليفربول خلال شهر نوفمبر الماضي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي