"المالكي" يطالب بحماية العمال الفلسطينيين من تنكيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، لتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل والمعاناة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المالكي - خلال لقائه مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو في جنيف على هامش جلسة مجلس حقوق الانسان، بمناسبة مرور 75 عاما على صدور إعلان الأمم المتحدة لحقوق الانسان - بضرورة تدخل المنظمة، لدعم قطاع العمل والعمال، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي.

وقال: العمال الفلسطينيين يواجهون إجراءات غير قانونية وتعسفية من قبل الاحتلال، ويتعرضون للإعدام الميداني، والاعتقال، والإهانة، في ظل غياب الحماية والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

من ناحيته، أكد هونجبو أن المنظمة ستتدخل لحماية حقوق العمال في المناطق التي تقع ضمن اختصاصها، مشددا على استمرار المنظمة في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة قطاع العمال، لافتا إلى أنه سيتم بذل كافة الجهود في هذا الصدد.