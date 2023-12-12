الحوثيون يشنون هجماتهم من جديد.. الميليشيا المدعومة من إيران تستهدف الناقلة التجارية النرويجية ستريندا بصاروخ.. ومدمرة أمريكية تستجيب لنداء الاستغاثة

قال الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنهم هاجموا الناقلة التجارية النرويجية ستريندا، في أحدث عملية لهم ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن الجماعة استهدفت الناقلة بصاروخ بعد أن رفض طاقمها الاستجابة لجميع التحذيرات.

وتعهد بأن الحوثيين سيستمرون في منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة – على بعد أكثر من 1000 ميل من مقر سلطة الحوثيين في صنعاء.

وكان سريع قد هدد يوم السبت بأن الحوثيين سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، كما حذر جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وإذا لم تحصل غزة على الغذاء والدواء الذي تحتاجه، فإن جميع السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها، ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الهجوم على الناقلة ستريندا وقع على بعد نحو 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) شمال مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال مسؤول أمريكي ثان إن ستريندا تمكنت من التحرك بقوتها الخاصة في الساعات التي تلت الهجوم.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تشرف على العمليات الأمريكية: "لم تكن هناك سفن أمريكية في المنطقة المجاورة وقت الهجوم، لكن المدمرة البحرية الأمريكيةUSS MASON استجابت لنداء استغاثة M / T STRINDA وتقوم حاليًا بتقديم المساعدة".

القوات في الشرق الأوسط، في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن الهجوم تسبب في نشوب حريق وأضرار دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن الجماعة تمكنت من عرقلة مرور عدة سفن في الأيام الأخيرة دعما للفلسطينيين.

وبدأت الجماعة المدعومة من إيران والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من اليمن، بمهاجمة إسرائيل والشحن الدولي في نوفمبر، بعد أن بدأت ميليشيات أخرى مدعومة من إيران في العراق وسوريا استهداف القواعد الأمريكية في البلدين.

ومن الواضح أن إيران قررت عدم التورط بشكل مباشر في حرب غزة، لكن وكلائها يحاولون ممارسة الضغط العسكري على إسرائيل والولايات المتحدة.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران بيان الحوثيين حول استهداف الناقلة يوم الثلاثاء، دون مزيد من التعليقات.