«صلاح» لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي

حصد الدولي المصري محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، وذلك عند شهر نوفمبر الماضي، للمرة الثالثة على التوالي بعد تصدره استطلاع رأي الجماهير على الموقع الرسمي للنادي.

وسجل صلاح ثلاث أهداف وقدم تمريرة حاسمة في مبارياته الست خلال هذه الفترة ليتفوق على زملائه ترينت ألكساندر-أرنولد ولويس دياز.

وقال صلاح لموقع للموقع الرسمي للريدز، وهو يتسلم الجائزة: "إنه أمر جيد الفوز بهذه الجائزة دائمًا. أهم شيء هو الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف للفريق، بالتأكيد. هذا هو أهم شيء."

وسجل صلاح هدفين في الفوز 3-0 على برينتفورد في أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز ثم لعب التمريرة الحاسمة التي ساهمت في هدف التعادل الذي سجله ألكساندر-أرنولد في التعادل خارج أرضه أمام مانشستر سيتي.

واختتم الشهر بهدف من ركلة جزاء في الفوز 4-0 على لاسك ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ليرفع رصيده مع النادي إلى 200 هدف.

وعندما سُئل عن اللحظة المفضلة لديه في شهر نوفمبر، قال صلاح: "ربما مباراة السيتي لأننا كنا متأخرين 1-0 وتمكنا من تسجيل هدف وتعادل المباراة، لذا أعتقد أنني سأقول هذه المباراة، كما أن تسجيل الأهداف أمر جيد أيضًا ولكن في ذلك الشهر ربما كانت التمريرة الحاسمة لترنت."

واصل صلاح وريدز مستواهما الرائع في شهر ديسمبر، حيث حقق فريق يورغن كلوب ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز.

في غضون ذلك، حقق المصري نفسه إنجازًا تاريخيًا بتسجيل الهدف رقم 200 له للنادي في جميع المسابقات عندما سجل في كريستال بالاس نهاية الأسبوع الماضي - ليصبح اللاعب الخامس فقط الذي يحقق هذا الإنجاز في ليفربول.

وقال صلاح: "إنه لأمر رائع أن تسجل 200 هدف لمثل هذا النادي الكبير. أنا سعيد للغاية بذلك". "احتفلنا قليلاً بعد المباراة مع الفريق وأيضًا مع عائلتي. أنا سعيد للغاية بهذا الأمر."

يذكر أن صلاح فاز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول 3 مرات متتالية حيث حصدها عن أشهر سبتبمر وأكتوبر ونوفمبر فيما فاز بها دومينيك سوبوزلاي عن شهر أغسطس.