الانتخابات الرئاسية 2024.. مسن يصل مقر لجنته الانتخابية بسيارة الشرطة في 15 مايو

استقبلت لجنة مدرسة سعد زغلول الثانوية بنات بمدينة 15 مايو، أحد الناخبين من كبار السن محمولا علي كرسي متحرك.

وشاهدت “البوابة نيوز” سيارات تابعة لقسم شرطة مدينة 15 مايو وطاقهما المقدر بنحو 5 أفراد مابين ضابط وأمين شرطة يحملون المواطن محمد علي امين الخولي، علي المعاش واحد ابطال حرب اكتوبر المجيدة ، للإدلاء بصوته الانتخابي.

وتواصل مع وزارة الداخلية والتي بدورها وجهت دائرة القسم المختص بإرسال سيارة تقل الناخب من منزله الي مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سعد زغلول الثانوية بنات.

مع انتهاء المواطن من ادلاءه بصوته الانتخابي والتي لم تستغرق دقيقتين علي الاكثر ، وجه ضابط برتبة مقدم من طاقم قسم مدينة 15 مايو ، بضرورة توصيل المواطن لمقر إقامته بالمدينة ..

ويستمر أداء المواطنين في مدينة 15 مايو وسط اقبال متوسط من قبل الناخبين وقبل ساعات من انتهاء الانتخابات الرئاسية