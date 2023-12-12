برلمانية: المرأة "كلمة السر" في الانتخابات الرئاسية

شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرية، فى المسيرة الحاشدة التى نظمها حزب الحرية بمحافظة الجيزة، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت.

انطلقت المسيرة إلى لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بالمنيب، وشارك فيها النائب يوسف خطاب أمين حزب الحرية المصرى بالجيزة، ود. حسام يونس أمين لجنة الصحة بالأمانة المركزية، ونيفين بدار أمين لجنة المنظمات الأهلية بالأمانة المركزية، وأحمد سعيد أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وأمين شريف عيسوى، وعدد كبير من قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى بمحافظة الجيزة، وانضم للمسيرة عدد كبير من المارة والمواطنين فى منطقة المنيب بالجيزة.

وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها قامت بالمرور على عدد كبير من اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.

وأضافت أن الإقبال التاريخى و غير المسبوق على صناديق الانتخابات يعكس مدى وعى المصريين بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، من أجل مستقبل أفضل فى الجمهورية الجديدة.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن المرأة كعادتها كانت كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية، حيث تقدمت المرأة الصفوف وكانت الأكثر مشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، وهذا يدل على مدى الوعى السياسى للمرأة وبالتحديات التى تهدد الأمن القومى.

وأوضحت أن المرأة ستظل علامة بارزة فى رسم مستقبل الوطن، وأثبتت حضورها فى جميع الاستحقاقات الدستورية منذ ثورة 30 يونيو 2013، ولا تدخر جهدا فى دعم ومساندة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

ووجهت النائبة أمل سلامة الشكر والتقدير للشعب المصرى على المشاركة غير المسبوقة فى الانتخابات الرئاسية، والتى تمثل رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية.