غدًا.. العربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تقرير المتابعة الدولية للانتخابات الرئاسية 2024

يعقد فريق المتابعين الدوليين التابع للمنظمة العربية لحقوق الانسان غدًا الأربعاء مؤتمرا صحفيا بحضور كافة وكالات الانباء المحليه والدولية والقنوات الفضائية، الصحف الاخبارية ،المواقع الاخبارية غدا الاربعاء للاعلان عن تقرير المتابعة الدولية للانتخابات الرئاسيه 2024 ، وذلك بمقر المنظمة الساعة الثانية عشر ظهرا.

وتابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق، ويتكون فريق المتابعين الدوليين من 38 متابع دولي يحملون جنسيات 18 دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات العضوة وخبراء استشاريين، وتتابع المنظمة انتخابات 2024 في مصر وفق تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2023 ضمن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات في مصر 2024.