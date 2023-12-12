المصري ينتظم في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لخوض المباراة الهامة والمرتقبة بالجولة التاسعة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السابعة مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

كان الفريق قد خاض اليوم على ستاد الكلية الحربية مرانه الأساسي استعدادًا للقاء، وهو المران الذي اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية.

اختتم المران بتقسيمة قوية شهدت منافسة بين جميع اللاعبين من أجل كسب ثقة الجهاز الفني للفريق، فيما يختتم الفريق تدريباته غدا الأربعاء بمران خفيف ببرج العرب.

يعكف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على مراجعة مباريات الزمالك وأخرها لقاء سارجادا ببطولة كأس الكونفيدالية وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف للفريق الأبيض قبل لقاء يوم الخميس المقبل.

يسعي علي ماهر لتحقيق الفوز على الفريق الأبيض من أجل حصد ثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق البورسعيدي في ترتيب جدول الدوري.

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13، بينما يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.