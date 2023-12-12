الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل صحة سوهاج: خروج العاملين بالقطاع الصحي للتصويت نابع من وطنيتهم

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج إنه مشاركة آلاف العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بالإنتخابات الرئاسية 2024 وعلى مدار ثلاثة أيام نابع من وطنيتهم وحرصهم على استمرار الاستقرار ومسيرة التنميه والبناء ورؤية مصر 2030 وحفاظاً على المقدرات المكتسبة والتي تحققت مؤخراً ويشهد بها الجميع وخير شاهد على ذلك القطاع الصحي بالمحافظة والذي تم تطوير عشرات المنشآت الصحية به واصبحت تقدم الخدمات الطبيه المتميزة للمواطنين المترددين عليها، مثمناً تلك المشاركة الإيجابية الفعالة والتي تخطت كل التقديرات .



كما أضاف "ابو هاشم" انه تم خلال أيام التصويت نشر عشرات الفرق الطبية وفرق التوعية والتثقيف الصحي بمحيط اللجان الانتخابية وكذلك العيادات المتنقلة للتخصصات الطبية وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المشاركين بالعملية الانتخابية لضمان سلامتهم.