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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشيبي لاعب الشهر في بيراميدز "صور"

ممدوح عيد يكرم الشيبي
ممدوح عيد يكرم الشيبي بجائزة لاعب الشهر
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كرم المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، النجم المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن الدولي، بعد اختياره لاعبا لشهر نوفمبر في نادي بيراميدز.

وقدم محمد الشيبي مستويات رائعة مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونجح في المساهمة مع زملائه في اعتلاء الفريق لقمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بجانب مواصلة المسيرة بشكل قوي في بطولة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقدم المهندس ممدوح عيد جائزة لاعب الشهر لمحمد الشيبي قبيل انطلاق مران الفريق على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة في الدوري، متمنيا له المزيد من التوفيق والاستمرار في تقديم أفضل مستوياته مع بيراميدز.

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي لاعب الشهر في بيراميدز