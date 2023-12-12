الانتخابات الرئاسية 2024.. ميرفت عازر: المصريون ضربوا أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية

أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ انطلاقها قبل أمس الأحد وحتى الساعات الأخيرة في اليوم الثالث للتصويت، والتي تنوعت ما بين المرأة والشباب وكُبار السن ضربت أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية، لافتة إلى نسبة المشاركة غير مسبوقة، والتي زادت عن 45% وفق تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر أمس.

وأوضحت "عازر" في تصريحات لها، اليوم، أن الإقبال الكثيف من المواطنين للمشاركة في العُرس الانتخابي يعكس مدى الوعي الوطني للمصريين، وحرصهم على المشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية واختيار رئيسهم بكامل الحرية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي دعت للمقاطعة، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري وإظهار الصورة المشرفة لمصر أمام العالم من داخل اللجان الانتخابية وأمام صناديق الاقتراع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما شهدته مصر خلال الانتخابات الرئاسية هو رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري لديه الواعي الكامل بما يُحاك مصر من مؤامرات ولن يسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد الأمن القومي للبلاد، لافتة إلى أن ما رأيناه من مشاركات كثيفة في كافة المحافظات، ومنها محافظة الدقهلية، هو رسالة واضحة بوحدة الصف المصري والاصطفاف على قلب رجل واحد في هذه المرحلة الهامة والفارقة في تاريخ الوطن.

ووجهت النائبة ميرفت عازر، الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على والقضاء المصري على ما بذلوه من جهود في الإشراف على العملية الانتخابية بكامل النزاهة والشفافية وتقديم صورة مشرقة في التنظيم والإدارة تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.