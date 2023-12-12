الانتخابات الرئاسية 2024.. سكرتير "الغد": مصر تعيش تجربة ديمقراطية حقيقية

أدلى إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد بصوته، ظهر اليوم، فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الاتحاد القومي النموذجي، التابعة لقسم قصر النيل.

وأكد سكرتير عام حزب الغد في تصريحات صحفية له عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، قائلا إن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب على كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن الانتخابات هي الوسيلة الصحيحة لتصحيح الأحوال، والاستقرار لن يأتي سوى بممارسة حقوقنا الانتخابية.

ولفت إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس بشأن تجاوز أعداد الناخبين، أكثر من 45‎%‎، يؤكد وعي وإدراك الشعب المصري لواجباته وحقوقه، للتحديات التي تواجها دولتنا إقليميا ودوليا، مؤكدا أن مصر اليوم تعيش تجربة ديمقراطية حقيقية تعكس تطور كبير في دور الأحزاب في الحياة السياسية.

ودعا "إسماعيل" جميع المواطنين بمواصلة التوافد على مراكز الاقتراع، والادلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، والتعبير عن رأيهم في اختيار رئيسهم القادم، ومن يمثل الدولة، ومن ثم المساهمة في صناعة مستقبل هدا البلد: "صوتك مش بس أمانة، صوتك رسالة ولازم توصلها"، مشيدا بالمشاركة الايجابية للمصريين واحتشادهم أمام مقرات الاقتراع، وهو ما يعكس إدراك المواطن المصري لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن الديمقراطية تعني المشاركة، مؤكدا أن الناخب له حرية اختيار من يمثله.