الانتخابات الرئاسية.. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: ذوو الهمم قدموا صورة إيجابية بمشاركتهم في الانتخابات

تابعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثالث لـ الانتخابات الرئاسية 2024 أعمال غرفة عمليات المجلس لمتابعة الإنتخابات، وأشادت بالمشاركة الإيجابية من الناخبين من ذوى الاعاقة، ونزولهم الكبير والحاشد والمشرف على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.

وأكدت المشرف العام على المجلس، في بيان صحفي، أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء في بناء وتنمية الوطن، ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 أثبتت حسهم وانتمائهم الوطني، مشيرة إلى أن 2.5 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة كتلة تصويتية ضخمة لا يستهان بها، وحققت معادلة مهمة بمشاركتهم.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بالجهود الكبيرة التى قدمها فريق المتابعين الميدانيين من متابعي المجلس على مستوى المحافظات، ودور غرفة عمليات المجلس في الرصد والمتابعة والتواصل اللحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وفي نفس السياق ثمنت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 تعاون عدد كبير من القضاة داخل اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وتقديم القضاة والمستشارين من الجهات والهيئات القضائية، والموظفين من الهيئات القضائية والإدارية والتنفيذية داخل اللجنة كافة التسهيلات من أجل تيسير عملية التصويت على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المجلس القومي لذوي الإعاقة على رصد ومتابعة اللجان الانتخابية من خلال موظفي المجلس في عدد كبير من اللجان وثقه المتابعون بالفيديو والصور، وهنا يجدر الإشارة إلى استعانة الهيئة الوطنية للانتخابات ولأول مرة داخل اللجان بالعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من الاشخاص ذوي الاعاقة في سابقة هي الاولى من نوعها.

وأكدت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا التعاون الذي خرج بالعملية الانتخابية في صورة مشرفة تواكبت وتزامنت مع كافة التسهيلات المقدمة داخل اللجان من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركتهم في العملية الانتخابية، إعمالا لبروتوكول التعاون بين الهيئة والمجلس.