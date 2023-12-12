"القاهرة الإخبارية" من الإسكندرية ترصد تفاصيل اليوم الثالث من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية

رصدت فرح الخولي مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الإسكندرية، تفاصيل اليوم الثالث من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت إن المواطنين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية بمجرد انتهاء فترة الراحة، رغم الظروف الجوية القاسية، التي تصاحب "نوّة القاسم" التي تشهدها المحافظة الساحلية في الوقت الحالي.

وأوضحت أنه من مميزات هذه الانتخابات عدم وجود مخالفات أو خروقات تعيق عملية التصويت، كما أن العديد من البعثات المراقبة للانتخابات من خارج مصر وبها 67 ديبلوماسي، لم يرصدوا أي خلافات تذكر.

وذكرت أن الجهات المعنية في محافظات الإسكندرية اتخذت كامل الاستعدادات؛ لتوفير الأجواء المناسبة التي تسمح للمواطنين بالتصويت في الاستحقاق الرئاسي بسهولة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.