الانتخابات الرئاسية 2024.. المجلس القومي للمرأة يزور مقر لجنة الشهيد مصطفى يسري عميرة

زار وفد من المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مها مروان مقررة فرع القاهرة ، مقر لجنة “٩” مدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة ، رغم تساقط الأمطار .

وأشادت “ مروان” عن دور المرأة المصرية في قيادتها للمراكز القيادية وبالأخص دورها في القضاء المصري تحت قيادة حكيمة ورشيدة .

واضافت “ مروان ” بانه رغم ظروف البرد والأمطار الشديدة ولكن اصرار المرأة المصرية في التواجد للإدلال بصوتها وممارسة حقها الدستوري في اختيار رئيس جمهوريتها دور يحتسب لها ، وهذا ليس بغريب عن المرأة المصرية، شهدناها في الثورات وتقديم ابنائها شهداء لحماية تراب بلدها.

وأكدت “مروان” علي أن المرأة المصرية تتواجد فى كافة اللجان بكل المحافظات، فالمرأة المصرية تحتفل بهذا العرس الانتخابي بالتواجد مع أطفالها فى لجان الاقتراع، كما اثمنت التسهيلات التى يتم توفيرها للسيدات.

الجدير بالذكر انطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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