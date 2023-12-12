بالصور.. جابر القرموطي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الإعلامي جابر القرموطي منذ قليل بصوته في الانتخابات الرئاسية حرصًا منه علي المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وقد أكد الإعلامي جابر القرموطي في تصريحات سابقة لـ البوابة نيوز أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، يعد حجز مقعد في غرفة الدميقراطية، قائلًا: "حتي لو هناك تشويش عند بعض المصريين في عدد من الأمور التي تحدث حولهم ومنها أن هناك قيود علي رأيهم لذلك لابد من شرح أهمية النزول للإدلاء بالصوت لأختيار الشخص المناسب لقيادة الدولة.

وأضاف «القرموطي»: أرى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت إلي مرحلة متقدمة للغاية في مرحلة التعببير عن الرأي، فلذلك ينبغي علي جموع الشعب المصري النزول إلي صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي .

وتابع «القرموطي»: الإعلام والمنصات الرقمية والصحفية لها دورًا بارزًا في هذه المرحلة ويتحدث مع المرشحين والممثلين لهم بكل شفافية وعلي قدم المساواة، مُناشدًا الجميع بأن تبرز قوة الشعب المصري بالمشاركة والنزول لينعكس ذلك علي بلدنا الحبيبة مصر ونستكمل سويًا محلة البناء والتنمية.