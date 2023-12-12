الانتخابات الرئاسية 2024.. تواصل إقبال الناخبين على لجان القاهرة

شهدت لجان القاهرة إقبالًا كثيفًا من الناخبين من الشباب والرجال والسيدات، وارتسمت علامات السعادة على وجوه الناخبين قبل الدخول إلى لجان الانتخابات، مشيرين علامة النصر.

ولم يتوقف إقبال الناخبين في القاهرة باليوم الأخير للانتخابات، حيث اصطفوا منذ الثامنة صباحًا أمام اللجان؛ للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، بالانتخابات الرئاسية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

