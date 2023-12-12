ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس لجنة الانتخابات في طوخ: انزل الآن لازال أمامك وقت لكي تشارك

رئيس لجنة الانتخابات
رئيس لجنة الانتخابات بطوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد المستشار إسماعيل الفران رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مركز طوخ بالحضور المشرف للجماهير أمام اللجان وحرصهم الشديد للتوجه والتواجد للمشاركة الإيجابية في العرس الانتخابي لانتخابات الرئاسة 2024 .

وقال رئيس اللجنة العليا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش تفقد لجنة الشهيد محمد فهمي الطوخي في مدينة طوخ إن الملاحظ على الحضور باللجان أن معظم الناخبين من الشباب.

ولفت إلى أن غالبية الشعب المصري يكونوا سعداء وهم يخرجون للتعبير عن رأيهم ويختاروا رئيسهم، موجهًا رسالة إلى كل شخص لم ينزل لكي يشارك في الانتخابات: "إنزل الآن لازال أمامك وقت لكي تشارك في هذا الحدث الهام .. إنزل وقول رأيك".

أوضح أن الملاحظ على لجان طوخ أن معظم الحاضرين من الشباب وأيضا السيدات والفتيات، والجميع هنا أمام اللجان، مؤكدًا أن نسبة الإقبال عالية للغاية ويرجع ذلك إلى نسبة الوعي العالي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة مرضية تمامًا في لجان طوخ.

أكد رئيس اللجنة، أن مد فترة التصويت سيرجع لرئيس اللجنه في حالة تواجد عدد كبير من الناخبين داخل اللجنه سيتم مد فترة التصويت في هذه الحالة، موضحًا أن الفرز سيتم داخل اللجان.

اللجنة العليا للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 مدينة طوخ انتخابات الرئاسة