رئيس لجنة الانتخابات في طوخ: انزل الآن لازال أمامك وقت لكي تشارك

أشاد المستشار إسماعيل الفران رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مركز طوخ بالحضور المشرف للجماهير أمام اللجان وحرصهم الشديد للتوجه والتواجد للمشاركة الإيجابية في العرس الانتخابي لانتخابات الرئاسة 2024 .

وقال رئيس اللجنة العليا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش تفقد لجنة الشهيد محمد فهمي الطوخي في مدينة طوخ إن الملاحظ على الحضور باللجان أن معظم الناخبين من الشباب.

ولفت إلى أن غالبية الشعب المصري يكونوا سعداء وهم يخرجون للتعبير عن رأيهم ويختاروا رئيسهم، موجهًا رسالة إلى كل شخص لم ينزل لكي يشارك في الانتخابات: "إنزل الآن لازال أمامك وقت لكي تشارك في هذا الحدث الهام .. إنزل وقول رأيك".

أوضح أن الملاحظ على لجان طوخ أن معظم الحاضرين من الشباب وأيضا السيدات والفتيات، والجميع هنا أمام اللجان، مؤكدًا أن نسبة الإقبال عالية للغاية ويرجع ذلك إلى نسبة الوعي العالي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة مرضية تمامًا في لجان طوخ.

أكد رئيس اللجنة، أن مد فترة التصويت سيرجع لرئيس اللجنه في حالة تواجد عدد كبير من الناخبين داخل اللجنه سيتم مد فترة التصويت في هذه الحالة، موضحًا أن الفرز سيتم داخل اللجان.