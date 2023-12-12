الانتخابات الرئاسية 2024.. القومي للإعاقة يثمن تعاون القضاة لتيسير عملية التصويت

ثمنت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 تعاون عدد كبير من القضاة داخل اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم ، وتقديم القضاة والمستشارين من الجهات والهيئات القضائية، والموظفين من الهيئات القضائية والإدارية والتنفيذية داخل اللجنة كافة التسهيلات من أجل تيسير عملية التصويت على الأشخاص ذوي الإعاقة، وما هو رصده متابعي المجلس في عدد كبير من اللجان وثقه المتابعون بالفيديو والصور، وهنا يجدر الإشارة إلى استعانة الهيئة الوطنية للانتخابات ولأول مرة داخل اللجان بالعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من الاشخاص ذوي الاعاقة في سابقة هي الاولى من نوعها.

وثمنت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا التعاون الذي خرج بالعملية الانتخابية في صورة مشرفة تواكبت وتزامنت مع كافة التسهيلات المقدمة داخل اللجان من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركتهم في العملية الانتخابية، إعمالا لبروتوكول التعاون بين الهيئة والمجلس.