أهالى البلينا يدلون بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

في شكل يظهر مدى إقبال المواطنين من مركز البلينا بمحافظة سوهاج، على التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقف عدد من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للادلاء بصوتهم مع نهاية اليوم الثالث والاخير في الانتخابات الرئاسية.

ورصد متطوعوا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عدد كبير من المواطنين امام احد اللجان بمركز البلينا، بمحافظة سوهاج.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

