بقميص خاص.. صلاح يحتفل بكتابة التاريخ مع ليفربول

احتفل الدولي المصري محمد صلاح بوصوله إلى رقم قياسي جديد مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعدما سجل هدفه رقم 200 مع الفريق في كل المسابقات، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي, وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 على كريستال بالاس.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 85 من المباراة، ليمنح فريقه الفوز ويواصل تألقه مع الريدز.

واحتفالًا بهذا الإنجاز التاريخي، نشر صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بزملائه في الفريق وقميص ليفربول يحمل اسمه ورقم 200.

وأصبح صلاح بذلك خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 200 هدف أو أكثر مع الفريق، بعد ستيفن جيرارد، روبي فاولر، إيان راش، وجيمي كاراجر.

