الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة حاشدة بالقصيم لدعوة الأهالي للتصويت في اليوم الأخير

نظم أهالي مدينة القصيم بمحافظة البحر الأحمر، مسيرة حاشدة قبل ساعات من غلق باب التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، لدعوة المواطنين الذين لم يصوتوا للنزول بسرعة إلى اللجان لممارسة واجبهم الوطني.



وردد الأهالي هتافات "تحيا مصر"، مشددين على ضرورة المشاركة في العرس الانتخابي لأن مصر في حاجه إلى أبناؤها، لاستكمال مسيرة البناء والتقدم.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.



وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.



وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

