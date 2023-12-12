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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يتابع لاعبي الأهلي في كأس العالم استعدادًا لكان 2024

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متابعة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.
يأتي ذلك للاطمئنان على مستوي لاعبي الفريق الأحمر في البطولة، خاصة وانه سيتم ضمهم الي معسكر الفراعنة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقرر اقامتها في مطلع يناير بكوت ديفوار. 
وشدد البرتغالي علي جهازه المعاون بتقديم تقرير وافي عن لاعبي الأهلي والمحترفين خاصة انهم الأعمدة الاساسية في الفريق في المرحلة المقبلة.

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر