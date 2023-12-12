قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متابعة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.
يأتي ذلك للاطمئنان على مستوي لاعبي الفريق الأحمر في البطولة، خاصة وانه سيتم ضمهم الي معسكر الفراعنة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقرر اقامتها في مطلع يناير بكوت ديفوار.
وشدد البرتغالي علي جهازه المعاون بتقديم تقرير وافي عن لاعبي الأهلي والمحترفين خاصة انهم الأعمدة الاساسية في الفريق في المرحلة المقبلة.
البوابة سبورت
فيتوريا يتابع لاعبي الأهلي في كأس العالم استعدادًا لكان 2024
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قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متابعة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.
قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متابعة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.