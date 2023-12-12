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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الاثنين علي مستوى الأعيرة الذهبية  بمختلف محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2780 جنيها للبيع و2790 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 3177 جنيها للبيع و3189 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2383 جنيها للبيع و2391 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1853جنيها للبيع و1860 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب الي 22.24 ألف جنيه للبيع و22.32 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب 3.18 مليون جنيه للبيع و3.2 مليون جنيه للشراء.

ووبلغ سعر أوقية الذهب نحو 98.81 الف جنيه للبيع و99.17 الف جنيه للشراء.
 

سعر عيار 21 جرام الذهب عيار 24 عبار 18 الذهباليوم سعر الجنيه للذهب