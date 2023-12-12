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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس اللجنة العامة في قسم شبين الكوم: "الهيئة الوطنية" وفرت الوسائل اللوجستية لتسيير العملية الانتخابية

العملية الانتخابية
العملية الانتخابية
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قال المستشار يسري عبدالكريم رئيس اللجنة العامة في قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمركز عالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات وعمل الإجراءات القانونية قبل بداية العملية الانتخابية بوقت كافٍ وفقا لمقتضيات القانون والدستور.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الهيئة وفرت الوسائل اللوجستية كافة التي تُسير العملية الانتخابية بانتظام وسرعة فائقة، بالإضافة إلى وعي الشعب المصري بمقتضيات الظرف في الفترة الراهنة، مؤكدًا أن هذا الاقبال سيضع مصر على مصاف التحول الديموقراطي وفي مصاف الدول المتقدمة.

الإجراءات القانونية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات