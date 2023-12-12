المستشار أحمد بنداري: لم يصدر أي قرار بتمديد الانتخابات ليوم رابع

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 06:12 م

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية 2024 مشرفة وهي عرس ديموقراطي ينم عن وعي حقيقي للمواطن، والإقبال في اليوم الثالث بكثافة عالية غير متوقعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز": "نتوقع نتيجة تاريخية لم تشهدها مصر، وهذا ما يتضح من كل المداخلات في المؤتمر الصحفي، ونشكر الجميع، مستمرون في العمل بكل اللجان الفرعية حتى نهاية ميعاد الاقتراع في التاسعة مساءً، ونهاية تمكين الناس من الإدلاء بأصواتهم".

وتابع: "قبل الظهور على الهواء انتشر بعض الكلام بخصوص إمكانية مد التصويت ليوم رابع من عدمه.. هذا الكلام لم يصدر به أي قرارت من مجلس الإدارة ولم يُعرض علينا، وسننتظر تمكين كل الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب إعمالا لصحيح القانون، والكثافات عالية باليوم الثالث".