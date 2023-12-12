مصر تقترب من حجز مقعد بأوليمبياد باريس فى منافسات الفروسية لقفز الموانع

أعلن المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية إقتراب مصر من حجز مقعد لمصر فى منافسات الفروسية لقفز الموانع للفردى فى الدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024.

أضاف هشام حطب أن النتائج النهائية للمؤهلين للاوليمبياد سوف يعلنها الاتحاد الدولى للفروسية نهاية ديسمبر الجارى ، مشيرا إلى أن تأهل فارس لمصر ، هو إنجازا يحسب لرياضة الفروسية ومجلس إدارة الاتحاد، والقيادة السياسية بقيادة الاب والزعيم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الرياضية والبنية التحتية الرياضية التى وضعت مصر ضمن مصاف الدول العظمى القادرة على تنظيم أى حدث عالمى مهما كان، مؤكدا أن أهتمام السيد الرئيس بجميع الألعاب الرياضية وبخاصة رياضة الفروسية ذات الإمكانيات المالية الكبيرة منح الأبطال والفرسان ثقة كبيرة ودفعة معنوية هائلة بأن الدولة ممثلة فى السيد الرئيس تقف خلف أبطالها وفرسانها مهما كانت التكلفة المالية.

واختتم حطب تصريحاته بأن جميع الرياضيين والفرسان فى مصر وخارجها كانوا فى الصفوف الأولى منذ الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرجل الذى منحهم الثقة ووفر لهم الإمكانيات المادية الهائلة لكى يقفوا على منصات التتويج مرددين تحيا مصر .