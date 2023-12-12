مدير مستشفى جنين يحذر من تصعيد الاحتلال عدوانه على مستشفيات الضفة الغربية

أكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر، سوء الأوضاع الصحية والميدانية في مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، محذرا في الوقت نفسه من عواقب تصعيد الاحتلال عدوانه على مستشفيات الضفة الغربية.

وقال أبو بكر ـ في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، إن "الوضع الصحي والإنساني داخل مستشفى جنين سيئ للغاية وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال أمام المداخل الرئيسية للمستشفى وعرقلة عمل سيارات الإسعاف المحملة بالمرضى والمصابين من أداء مهامها بسبب إجراءاتها المعقدة.

وأشار إلى قيام قوات الاحتلال بإطلاق الغازات المسيلة للدموع في ساحة مستشفى جنين، مما تسبب في حدوث حالة من الهلع والذعر لدى المرضى والطواقم الطبية والخوف من مفاقمة الأوضاع في ظل وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية والإغاثية داخل المستشفى، مستنكرا الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المنظومة الصحية الفلسطينية.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي استشهد فيه أربعة شبان فلسطينيين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي لحي السيباط من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها رفقة عدة جرافات عسكرية، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عددا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.