الانتخابات الرئاسية.. محافظ كفرالشيخ يتفقد اللجان قبل ساعات من غلقها

تفقد، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من اللجان للاطمئنان على سير وإنتظام العملية الإنتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فى ثالث أيام الإقتراع، حيث تفقد من بينها، اللجنة الإنتخابية رقم ( 4 ) ومقرها مدرسة التربية الفكرية بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، عدد من القيادات التنفيذية.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على كافة التجهيزات والإجراءات التى قامت بها أجهزة المحافظة، لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية2024، وبخاصة ذوى الهمم وكبار السن، قائلاً : " المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية هى حق أصيل وواجب وطنى "، مشيداَ بأبناء كفرالشيخ الذين يسطرون ملحمة وطنية بتحقيق نسبة مشاركة وإقبال غير مسبوق على صناديق الإقتراع بمدن وقرى المحافظة للتعبير عن إرادتهم وممارسة حقهم الدستورى في إختيار رئيسهم .

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً الى وعى أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفرالشيخ.

حيث فتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث لسباق الانتخابات الرئاسية، وسط توافد الناخبين.

فيما بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية ، مضيفاً ان عملية الاقتراع مستقرة ومنتظمة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

وقد كثفت قوات الشرطة من تأمينها للجان الانتخابية بجميع الدوائر الانتخابية

وانتشرت القوات الخاصة التابعة لقوات الشرطة، أمام البوابات الرئيسية للمقار الانتخابية.

جدير بالذكر : انه يشارك مليوني و 339 الف و 800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى، بـ 524 لجنة فرعية، و 5 لجان للوافدين، على مستوى المحافظة، كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و 22 مستشفى خاص، 11 مركز طبى، لأستقبال اى حالات طارئة و 47 نقطة اسعاف بـ 95 سيارة اسعاف، و 43 وحدة إطفاء بنطاق محافظة كفرالشيخ.

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين .

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