مسيرة حاشدة لقيادات مستقبل وطن تجوب شوارع دمياط نحو اللجان الانتخابية

شهدت مدينة دمياط مسيرة حاشدة من جموع المواطنين يتقدمهم المحاسب علي كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن والجهات التنفيذية لدعم مسيرة الاستقرار بالبلاد، واستمرار الانجازات، وذلك فى اليوم الثالث والاخير للانتخابات الرئاسية 2024.

وجابت المسيرة شوارع دمياط متوجهة إلى جميع اللجان بحضور نواب وقيادات الحزب بدمياط والقيادات الشعبية والتنفيذية وشباب وأهالى دمياط.

من جانبهم أكد المشاركون بالمسيرة على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لدعم مسيرة الاستقرار والتنمية، مشددين على أهمية الاصطفاف الوطنى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة ككل.

ودعا المشاركون بالمسيرة التى يقودها نواب وقيادات حاملين أعلام مصر،المواطنين إلى النزول والمشاركة فى العرس الديمقراطى من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، دعم ومساندة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واستكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.

وانطلقت صباح الاحد انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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