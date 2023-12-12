رسميًا.. المدافع الإيطالي كيليني يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن الإيطالي جورجيو كيليني، مساء اليوم الثلاثاء، اعتزال كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة حافلة بالانجازات.

وكانت آخر محطات كيليني مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي والذي انتقل لصفوفه في صيف عام 2022 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وكتب كيليني عبر حسابه على منصة "إكس":" لقد كنت أجمل رحلة في حياتي، لقد كنت كل شيء بالنسبة لي، لقد سافرت معك في طريق فريد لا يُنسى ، لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات الحياة المهمة والمثيرة".

وفي عام 2005 ، تعاقد يوفنتوس مع المدافع المخضرم كيليني ليستمر مع الفريق حتى عام 2022، ويحصد معه العديد من الألقاب من بينها 9 ألقاب للدوري الإيطالي و5 ألقاب لكأس إيطاليا ومثلهم في بطولة السوبر الإيطالي.

وعلى صعيد المنتخب، شارك لأول مرة كيليني مع إيطاليا في عام 2004، ليخوض بعدها 117 مباراة ويسجل 8 أهداف، والتتويج بكأس الأمم الأوروبية في عام 2021.