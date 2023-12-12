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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الكاتب الصحفي أحمد يحيى يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الكاتب الصحفي احمد
الكاتب الصحفي احمد يحيي
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أدلى الكاتب الصحفي أحمد يحيى، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي بالجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي. 

وقال «يحيي»: إن مشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي والانتخاب يدل على أن الجمهورية الجديدة في مصر تواصل الاهتمام بصوت الشباب، وهو قمة الديموقراطية السياسية في مصر. 

ولفت إلى أهمية الفترة الراهنة في التاريخ السياسي المصري ومسيرة التنمية والبناء في البلاد، ُمشيدًا بسير العملية الانتخابية ونزاهتها، متمنيًا استمرار حالة الاستقرار الأمني في البلاد . 

الكاتب الصحفي احمد يحيي مشاركة الشباب