كأس العالم للأندية| مرتجي: لدينا إصرار على تقديم بطولة مميزة

أشاد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق نادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحرصهم على تذليل كافة العقبات أمام الفريق منذ وصوله مساء أمس الإثنين، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما تحدث أمين صندوق النادي عن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية المصرية مع بعثة الأهلي، وهو أمر ليس بجديد عليهم، حيث حرص المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدو القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأشار المهندس خالد مرتجي إلى أن هناك حالة تركيز كبيرة لدى لاعبي الأهلي والجهاز الفني، وهناك إصرار من جانبهم على تقديم مستوى مميز يليق بالنادي وتاريخه خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وشدد مرتجي على أن مونديال الأندية سيكون نقطة الانطلاق لاستعادة المستوى المميز للفريق، وتحقيق المزيد من الألقاب خلال الموسم الجاري، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى بالوقوف على منصات التتويج.