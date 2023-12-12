الانتخابات الرئاسية 2024.. طلاب جامعة سوهاج يدلون بأصواتهم في الانتخابات

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن لجان مدينة سوهاج الحديدة شهدت كثافة تصويتية وبشكل إيجابي نتيجة استمرار توافد طلاب الجامعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، و أداء الواجب الوطنى وحقهم الدستورى فى الإستحقاق الإنتخابي الأهم وهو إختيار رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق رافق الدكتور حسان النعماني طلاب الجامعة إلى مقر لجانهم الإنتخابية بمدينة سوهاج الجديدة، نظراً لأهمية الإدلاء بصوتهم كواجب وطني وقومي، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة وعمداء الكليات والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

وثمن النعماني الأقبال الكبير من قبل طلاب الجامعة الذين أبدوا استعدادًا حقيقيًا للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية خلال الثلاثة أيام المخصصة للتصويت، ومشاركتهم الإيجابية المتميزة ، والتي تجسد رغبتهم في الإسهام في تحديد مستقبل البلاد و صنع القرار السياسي.