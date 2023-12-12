لاعبو الريدز يحتفلون بمحمد صلاح بقميص يحمل رقم 200

احتفل لاعبو ليفربول الإنجليزي بالإنجاز الذي حققه محمد صلاح نجم الفريق وقائد المنتخب المصري، بوصوله إلى الهدف رقم 200 بقميص الريدز منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

والتقط محمد صلاح صورة تذكارية برفقة لاعبي ليفربول خلال مران اليوم، وهو يحمل قميص خاص به يحمل رقم 200.

وعلق نادي ليفربول على الصورة قائلًا: «إنجاز خاص للاعب مميز» مقدمًا تهنئته للاعب على هذا الإنجاز.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 200 مع ليفربول منذ انضمامه للفريق في صيف عام 2017، بعد هدفه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، في المباراة التي حسمها الريدز بهدفين لهدف.

وسجل صلاح مع الريدز 200 هدفًا منهم 148 هدفًا في الدوري الإنجليزي بقميص الريدز، و7 أهداف في الكؤوس المختلفة و45 هدفًا في البطولات الأوروبية المختلفة.

ويعد محمد صلاح هو خامس لاعب في تاريخ ليفربول يتخطى 200 هدفًا بعد إيان راش برصيد 346 هدفًا ويليه روجر هانت صاحب 285 هدفًا ثم جوردان هودسون برصيد 241 هدفًا وبيلي ليديل برصيد 228 هدفًا.